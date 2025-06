Isola dei Famosi 2025 diretta ottava puntata | Dino e Omar si menano alla pelota honduregna

Un’altra notte all’insegna dell’adrenalina e delle emozioni forti sull’Isola dei Famosi 2025! Questa ottava puntata promette scintille, con Dino e Omar protagonisti di un acceso scontro sulla pelota honduregna. Rimanete con noi su DavideMaggio.it per il live minuto per minuto, e scoprite cosa accadrà tra colpi di scena, tensioni e sorprese che tenranno tutti col fiato sospeso. È la puntata...

Nuovo appuntamento con l' Isola dei Famosi 2025 e su DavideMaggio.it si rinnova il live minuto per minuto per seguire e raccontare tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras. In diretta su Canale 5, dalle 21:35 circa, Veronica Gentili conduce l' ottava puntata, affiancata da Simona Ventura in veste di opinionista, con Pierpaolo Pretelli inviato oltreoceano a raccontare e guidare i naufraghi nelle varie prove. È la puntata della resa dei conti: tre naufraghi che si sono particolarmente distinti in questa edizione sono finiti al televoto. Chi tra Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza dovrà abbandonare il gioco? Inoltre, i naufraghi dovranno affrontare uno scontro diretto con televoto flash con coloro che hanno deciso di rimanere in gioco sull'ultima spiaggia, di cui scopriranno così l'esistenza.