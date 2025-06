Iseo incidenti e polemiche Tamponamento fatale un indagato per omicidio

Un tragico incidente scuote Iseo e la comunità di Ponzano di Marone, lasciando dolore e interrogativi. La tragedia, avvenuta nella Galleria San Carlo lungo la 510 Sebina, ha causato la morte di Simone Turla, giovane dipendente e figura nota in paese. La Procura di Brescia e la polizia stradale stanno indagando sull’accaduto, con un'indagine che coinvolge anche un sospettato per omicidio. La vicenda accende i riflettori sulla sicurezza stradale e le responsabilità alla guida, lasciando tutti in attesa di chiarimenti e giustizia.

La Procura di Brescia e la polizia stradale di Iseo stanno indagando sull’incidente mortale che all’interno della Galleria San Carlo di Marone, lungo la 510 Sebina, è costato la vita a Simone Turla, 29 anni, residente a Ponzano di Marone. Il giovane, dipendente di Ferrovienord dal 2019 e molto conosciuto in paese, stava viaggiando su un furgone bianco quando è stato travolto da un camion. Il conducente del mezzo pesante avrebbe sterzato per evitare l’impatto con la vettura condotta da un cinquantottenne francese. Il camionista, nel tentativo di evitare lo scontro, ha frenato bruscamente. L’impatto ha però danneggiato i freni, facendolo sbandare e scagliare contro il furgone di Turla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Iseo, incidenti e polemiche. Tamponamento fatale un indagato per omicidio

In questa notizia si parla di: iseo - incidenti - polemiche - tamponamento

Iseo, incidenti e polemiche. Tamponamento fatale un indagato per omicidio.

Iseo, incidenti e polemiche. Tamponamento fatale un indagato per omicidio - La Procura di Brescia e la polizia stradale di Iseo stanno indagando sull’incidente mortale che all’interno della Galleria San Carlo di Marone, lungo la 510 Sebina, è costato la vita a Simone Turla, 2 ... Da ilgiorno.it