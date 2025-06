ISEE 2025 esclusione automatica dei titoli di Stato nella DSU | nuove regole INPS

Con l’introduzione del messaggio n. 1895/2025, l’INPS rivoluziona le regole per le famiglie italiane: niente più modifiche manuali nella DSU per escludere i titoli di Stato, poiché l’esclusione fino a 50.000 euro sarà automatica. Questa novità semplifica notevolmente la procedura e garantisce maggiore chiarezza e trasparenza nel calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per il 2025. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararsi al meglio.

Con il messaggio n. 18952025, l’INPS introduce una novità importante per le famiglie che compilano la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Non è più necessario modificare manualmente la DSU precompilata per escludere i titoli di Stato dal patrimonio mobiliare: l’esclusione fino a 50.000 euro per nucleo familiare avverrà in automatico. La misura rientra . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

