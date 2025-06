Iscro 2025 | come fare domanda all’Inps Fino a 806 euro per 6 mesi

Se sei un lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Separata e desideri ricevere un aiuto economico, ora puoi presentare la domanda per l’ISCRO 2025. Dal 16 giugno 2025, hai fino a 6 mesi per richiedere fino a 806 euro mensili, assicurandoti un sostegno concreto durante le difficoltà. Ecco come fare passo passo e cosa serve per non perdere questa opportunità.

Roma, 18 giugno 2025 – Dallo scorso 16 giugno è possibile presentare la domanda di accesso all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (Iscro) dell’Inps. Dunque una buona notizia per tutti coloro i quali sono iscritti alla Gestione separata e svolgono attività di lavoro autonomo. Per accedere alla prestazione è necessario, oltre ad essere iscritti alla Gestione Separata, non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti e aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei due anni precedenti a quello di riferimento. I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di accesso alla prestazione, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i canali messi a disposizione dall’Istituto sul sito www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iscro 2025: come fare domanda all’Inps. Fino a 806 euro per 6 mesi

In questa notizia si parla di: iscro - domanda - inps - fare

Indennità ISCRO 800 euro: invio domanda dal 16 giugno per il 2025 - Anche quest’anno, i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata possono beneficiare dell’indennità ISCRO di 800 euro, un sostegno consolidato e garantito annualmente.

Dall'INPS arrivano le istruzioni operative per la fruizione dell'ISCRO. Gli autonomi possono fare domanda dal 16 giugno 2025. Attenzione alla scadenza per l'invio - Leggi e prassi / Pubblico, INPS Vai su X

Possibile chiedere l'Iscro dal 16 giugno -Dal 16 giugno al 31 ottobre potrà essere presentata all’Inps la domanda per l’Iscro riferita al 2025. Con il messaggio 1858/2025, infatti, l’istituto di previdenza ha comunicato la riattivazione del servizio di inoltro delle ric Vai su Facebook

Iscro 2025: come fare domanda all’Inps. Fino a 806 euro per 6 mesi; INPS: domanda ISCRO per l’anno 2025; Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa 2025, al via le domande all’Inps: ecco come richiederla.

Iscro 2025: come fare domanda all’Inps. Fino a 806 euro per 6 mesi - Buone notizie per le Partite Iva e coloro che svolgono lavoro autonomo: dal 16 giugno è possibile richiedere l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa ... Da msn.com

Bonus Iscro 2025 per le Partite IVA: requisiti e come fare domanda - Il Bonus Iscro 2025 offre fino a 800 euro mensili per 6 mesi ai lavoratori autonomi in difficoltà. Riporta finanza.com