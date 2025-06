Ischia Film Festival il nuovo premio Italy for Movies Award va a Enzo Sisti

L’Ischia Film Festival si prepara ad accogliere la sua ventitreesima edizione, e quest’anno brilla di una novità speciale: l’Italia for Movies Award, che quest’anno va a Enzo Sisti. Un riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo al cinema italiano e internazionale. Ma come nasce questa collaborazione? Scopriamo insieme i retroscena di questa importante onorificenza, simbolo di eccellenza e passione per il cinema.

In attesa dell’ Ischia Film Festival è stata annunciato che Enzo Sisti riceverà il nuovo riconoscimento dell’ Italy for Movies Award. Scopriamo insieme il perché e come è nata questa collaborazione. Ischia Film Festival, l’Italy for Movies Award va a Enzo Sisti. Manca poco alla ventitreesima edizione dell’ Ischia Film Festival che si svolgerà dal 28 giugno al 5 luglio 2025 al Castello Aragonese. Tra le novità di quest’anno c’è l’avvio di una nuova collaborazione con Italy for Movies, la piattaforma ufficiale per la promozione delle location e delle produzioni audiovisive in Italia, promossa dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura e realizzata da Cinecittà in collaborazione con l’Italian Film Commissions. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ischia Film Festival, il nuovo premio “Italy for Movies Award” va a Enzo Sisti

In questa notizia si parla di: ischia - film - festival - italy

Annunciata la selezione dei cortometraggi in concorso all’Ischia Film Festival 2025 - L'Ischia Film Festival 2025 si prepara a stupire con una selezione di dodici cortometraggi internazionali, promettendo di essere un viaggio cinematografico senza frontiere.

L’Ischia Film Festival 2025 inaugura il nuovo “Italy for Movies Award” https://2anews.it/ischia-film-festival-2025-italy-for-movies-award/… via @2a News - Testata Giornalistica Online Vai su X

L'Ischia Film Festival 2025 inaugura il nuovo "Italy for Movies Award" Roma, 17 giu. (askanews) - L'Ischia Film Festival annuncia l'avvio di una nuova e significativa collaborazione con Italy for Movies, la piattaforma ufficiale per la promozione delle location e d Vai su Facebook

L’Ischia Film Festival 2025 inaugura il nuovo “Italy for Movies Award”; L'Ischia Film Festival 2025 inaugura il nuovo 'Italy for Movies Award'; L’Ischia Film Festival lancia il nuovo “Italy for Movies Award”: primo premio a Enzo Sisti per Ripley.

Ischia Film Festival 2025, Enzo Sisti premiato per la serie Ripley - Prossima al via, la ventitreesima edizione dell’Ischia Film Festival (in programma dal 28 giugno al 5 luglio 2025, al Castello Aragonese) diretto da ... Riporta ciakmagazine.it

L'Ischia Film Festival 2025 inaugura il nuovo "Italy for Movies Award" - L'Ischia Film Festival annuncia l'avvio di una nuova e significativa collaborazione con Italy for Movies, la ... Scrive spettacoli.tiscali.it