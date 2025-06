Ischia Film Festival 2025

Immergetevi nell’incanto dell’Ischia Film Festival 2025, un viaggio tra i luoghi che raccontano chi siamo e cosa ci rende unici. Dal 28 giugno al 5 luglio, il Castello Aragonese si trasformerà nel palcoscenico di un’edizione imperdibile, con lungometraggi d’autore e storie coinvolgenti. Scoprite il programma completo e lasciatevi ispirare dalle suggestioni di questa straordinaria rassegna, dove il cinema si fonde con il fascino di un’isola senza tempo.

Presentato ufficialmente il programma integrale della ventitreesima edizione dell'Ischia Film Festival, che si svolgerà dal 28 giugno al 5 luglio al Castello Aragonese d'Ischia, diretta da Michelangelo Messina e sostenuta da: MiC – Direzione

