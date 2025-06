Ischia Film Festival 2025 Oggi la presentazione del programma

Oggi si svela il programma della 23ª edizione dell'Ischia Film Festival 2025, un appuntamento imperdibile dedicato alla forza evocativa dei luoghi e alla magia del cinema d'autore. Tra sette lungometraggi selezionati, il festival promette di emozionare e far riflettere, celebrando le storie che ci definiscono. Prepariamoci a vivere un'edizione ricca di poesia, passione e scoperta.

Ischia Film Festival 2025. La forza dei luoghi per ricordarci chi siamo: il concorso dei lungometraggi d'autore Sette titoli, tra potenza del linguaggio e delicatezza poetica, danno forma al concorso principale della 23ª edizione. Da sempre selezioniamo opere capaci di toccare il cuore e, al contempo, di stimolare una riflessione sul significato delle storie che,

