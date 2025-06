Irst Tassinari in pressing | La Regione intervenga ora per sostenere quest’eccellenza

È ora di agire per salvaguardare un’eccellenza italiana come l’IRST. La regione deve intervenire subito per sostenere questa istituzione fondamentale, messa a dura prova da un deficit di bilancio crescente e da pratiche che compromettono la qualità delle prestazioni. È il momento di mettere al primo posto la salute dei residenti romagnoli e garantire il futuro di un centro di ricerca e cura di livello internazionale.

Si torna a parlare dell' Irst. Al centro, ancora una volta, il deficit di bilancio, coperto con donazioni ed eredità, e le tensioni che questo ha generato. L'origine è chiara: una parte consistente delle prestazioni effettuate sui residenti romagnoli non rientra nell'accordo di fornitura firmato con l' Ausl Romagna. Un meccanismo che negli anni ha inciso in modo crescente sui conti dell'Istituto. A intervenire sulla situazione l'onorevole Rosaria Tassinari (Forza Italia, nella foto): "L'Irst negli anni è stato gestito con prudenza a fronte dei mancati riconoscimenti economici, ma oggi si trova ad affrontare tre criticità che meritano attenzione immediata".

