Irpinia ancora nel mirino | colpo notturno con la tecnica della marmotta

Un'altra notte di paura in Irpinia, dove i ladri scelgono la tecnica della marmotta per colpire con precisione e senza pietà. Alle prime luci del mattino, un boato ha risvegliato Calitri, lasciando dietro di sé danni ingenti e un senso di insicurezza crescente. La speranza ora è che le indagini portino rapidamente alla cattura dei responsabili e che questa spirale di furti si possa fermare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un boato ha squarciato il silenzio della notte in piazza Salvatore Scoca a Calitri. Intorno alle 2:30, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello ATM dell’ufficio postale utilizzando due ordigni artigianali del tipo “ marmotta ”, un modus operandi ormai tristemente noto in Irpinia. L’assalto ha provocato ingenti danni, stimati in circa 30.000 euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, che hanno immediatamente avviato le indagini. Il colpo ricorda da vicino quelli messi a segno nei giorni scorsi tra Bisaccia e Grottaminarda: stesso orario, stessa tecnica, stessa rapidità d’azione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Irpinia ancora nel mirino: colpo notturno con la tecnica della “marmotta”

In questa notizia si parla di: irpinia - marmotta - mirino - colpo

Bancomat fatto esplodere con la “marmotta”: nuovo assalto in Irpinia - Una notte di tensione a Bisaccia, Irpinia, dove ignoti banditi hanno fatto esplodere il bancomat con un ordigno artigianale chiamato “marmotta”.

Banda della marmotta in azione ad Ordona: nel mirino lo sportello di Poste Italiane.

Calitri, esplode il postamat: 30mila euro il bottino - Secondo assalto a uno sportello Atm dell'Alta Irpinia in meno di 24 ore, dopo quello di Bisaccia. Segnala msn.com

In Irpinia ancora un colpo della "banda della marmotta": è il quarto in poche settimane - Stavolta i malviventi hanno fatto saltare in aria lo sportello Atm della Bper a Guardia dei Lombardi. Secondo napoli.repubblica.it