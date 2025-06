Ironheart la serie Marvel ha il pieno sostegno di Robert Downey Jr | Non potrei essere più felice

Ironheart, la nuova serie Marvel che promette di conquistare i fan, ha appena ricevuto il supporto entusiasta di Robert Downey Jr., l’iconico Iron Man. L’attore non nasconde l’entusiasmo nel vedere un nuovo erede di Tony Stark salire sul palco di Disney+. Con l’arrivo imminente della serie su Disney+, le aspettative sono alle stelle, e ora più che mai, il futuro dell’universo Marvel si annuncia ricco di sorprese e emozioni.

L'interprete di Iron Man non vede l'ora che i fan dei Marvel Studios guardino la serie con protagonista quella che è l'erede di Tony Stark Tra qualche giorno Ironheart sbarcherà su Disney+ e le prime recensioni della critica cominceranno a fioccare online, ma nel frattempo ha appena guadagnato un sostenitore molto speciale nell'Iron Man originale del MCU, Robert Downey Jr. Dominique Thorne e Anthony Ramos sono apparsi infatti a Good Morning America per promuovere la serie Marvel Television, e qui sono stati sorpresi da un messaggio inviato proprio dall'attore Premio Oscar. Il debutto dello show su Disney+ è prevista per il prossimo 25 giugno 2025. 🔗 Leggi su Movieplayer.it