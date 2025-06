Ironheart | Ancora nuovi spot dalla serie Marvel

Ironheart sta per conquistare il cuore dei fan Marvel, e i nuovi spot promettono un’epica avventura ricca di emozioni e sorprese. I teaser, accompagnati da esclusivi commenti di Ryan Coogler, svelano un mondo dove tecnologia e magia si scontrano in una battaglia senza precedenti. Con l’attesa alle stelle, non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa emozionante serie su Disney+.

I Marvel Studios alzano l'asticella dell'attesa per Ironheart, la nuova serie live-action in arrivo su Disney+ dal 25 giugno 2025. Negli ultimi giorni, i canali social ufficiali hanno rilasciato due nuovi video promozionali, arricchiti da esclusive interviste al produttore esecutivo Ryan Coogler. Questi spettacolari filmati offrono un assaggio dell'epico scontro tra tecnologia e magia, a poche settimane dal debutto dei primi tre episodi sulla piattaforma streaming. Ironheart approderà su Disney+ a partire dal 25 giugno 2025. Carrying on the legacy of the iron suit. Riri Williams returns in Marvel Television's #Ironheart, streaming June 24 on @DisneyPlus.