Iran | Trump risponde a Khamenei buona fortuna

In un mondo di tensioni geopolitiche, ogni parola diventa un messaggio di forza e determinazione. Donald Trump, rispondendo ai commenti infuocati dell’ayatollah Khamenei sulla resistenza iraniana, ha lanciato un messaggio diretto: “Buona fortuna”. Una frase che racchiude molto più di un semplice saluto, simbolo di sfida e fermezza nel panorama internazionale. Ma cosa potrebbe accadere ora?

Milano, 18 giu. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato un messaggio alla guida suprema dell’Iran quando gli è stato chiesto dai giornalisti dei recenti commenti dell’ayatollah Ali Khamenei, secondo cui il suo Paese “non si arrenderà mai” nel conflitto con Israele. “Io gli dico, buona fortuna”, ha detto Trump alla Cnn oggi alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Trump risponde a Khamenei, buona fortuna

