Iran | Trump ora Teheran vuole negoziare ma poteva farlo prima

In un sorprendente cambio di passo, Teheran ora cerca di avviare negoziati con gli Stati Uniti, ma la domanda sorge spontanea: perché non l'hanno fatto prima? Donald Trump evidenzia come, in passato, avrebbe preferito dialogare prima di confrontarsi con crisi e distruzione. Il momento delle trattative potrebbe essere arrivato troppo tardi? La storia ci insegna che il tempo perso spesso si rivela irrecuperabile, e ora tutto potrebbe cambiare.

Milano, 18 giu. (LaPresse) – “L’Iran ha un sacco di problemi e vuole negoziare”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando ai giornalisti. “E io ho detto: ‘Perché non avete negoziato con me prima, con tutta questa morte e distruzione?’. Perché non avete negoziato?”, ha continuato Trump, “ho detto alla gente: ‘Perché non avete negoziato con me due settimane fa? Avreste potuto farlo. Avreste avuto un Paese'”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Trump, ora Teheran vuole negoziare ma poteva farlo prima

