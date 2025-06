Iran | Trump insiste Teheran si arrenda senza condizioni

In un mormorio di tensione internazionale, Donald Trump fa un appello deciso all'Iran: “Resa incondizionata”. La posta in gioco si alza mentre il presidente statunitense non nasconde la sua frustrazione e il timore di un conflitto prolungato. La domanda che rimane aperta è: quanto sarà lunga questa cruda sfida tra le grandi potenze? La diplomazia, ora più che mai, sembra pendere da un filo sottile.

Milano, 18 giu. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non essere sicuro di “quanto durerà” il conflitto tra Israele e Iran. Lo ha detto ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. “Due parole semplicissime: resa incondizionata”, ha aggiunto, riferendosi all’Iran, “ne ho abbastanza”. Trump ha poi detto che i negoziatori iraniani hanno ipotizzato di “venire alla Casa Bianca”, anche se secondo lui, la cosa è difficile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Trump insiste, Teheran si arrenda senza condizioni

