Iran | Trump guerrafondaionon negoziamo

L'Iran si infiamma e respinge con fermezza le accuse di guerra avanzate da Trump, sottolineando che nessun funzionario iraniano ha mai chiesto di "strisciare" al cancello della Casa Bianca. La diplomazia iraniana ribadisce il suo impegno per negoziati sinceri, ma avverte: "Non negozieremo sotto costrizione né accetteremo pace imposta da un guerrafondaio." La tensione si intensifica, mentre il mondo osserva attentamente questa delicata partita di potere.

17.50 Immediata la replica dell'Iran al presidente Usa.La missione iraniana presso l'Onu: "Nessun funzionario iraniano ha mai chiesto di strisciare al cancelli della Casa Bianca". "L'unica cosa più spregevole delle sue bugie è la sua codarda minaccia di eliminare la guida suprema dell'Iran". "L'Iran non negozia sotto costrizione, non acetterà la pace sotto costrizione. E certamente non con un guerrafondaio". L'Iran risponderà a qualsiasi minaccia con una contro-minaccia e a qualsiasi azione con misure di reciprocità ". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

