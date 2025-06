Iran | Trump attacco Usa? Non posso dirlo nessuno sa cosa farò

L'incertezza avvolge le tensioni tra Stati Uniti e Iran, con Donald Trump che evita di svelare le sue intenzioni riguardo a un possibile attacco agli impianti nucleari iraniani. La sua risposta sibillina lascia il mondo in sospeso, alimentando speculazioni su una crisi che potrebbe esplodere da un momento all’altro. In un panorama geopolitico così fragile, la domanda che tutti si pongono è: cosa accadrà davvero?

Milano, 18 giu. (LaPresse) – Alla domanda dei giornalisti se gli Stati Uniti si stiano avvicinando a un possibile attacco agli impianti nucleari iraniani, il presidente Donald Trump ha risposto: “Non posso dirlo. Non penserà seriamente che risponderò a questa domanda”. “Non si sa nemmeno se lo farò. Non lo si sa. Potrei farlo, potrei non farlo. Voglio dire, nessuno sa cosa farò”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it