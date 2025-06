Iran | Trump a Netanyahu ho detto ‘continua così’

In un contesto di tensione crescente, le parole di Donald Trump rivolte a Benjamin Netanyahu sollevano nuovi sospetti e aspettative sul futuro della regione. Il presidente americano ha infatti incoraggiato il leader israeliano a proseguire la sua campagna contro l’Iran, sottolineando il rapporto di stretta collaborazione tra Stati Uniti e Israele. Ma cosa potrebbe rappresentare questa presa di posizione? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Milano, 18 giu. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver incoraggiato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a proseguire la sua campagna militare in Iran. "Gli ho detto: continua così", ha detto Trump alla Cnn quando gli è stato chiesto del suo messaggio al leader israeliano. "Parlo con lui ogni giorno", ha aggiunto, "è un brav'uomo, fa molto". Alla domanda se avesse dato a Netanyahu qualche indicazione sul fatto che avrebbe potuto aiutare il Paese oltre a quanto ha già fatto, Trump ha risposto: "No. Finora ha fatto un buon lavoro. È stato trattato in modo molto ingiusto.

