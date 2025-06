Iran | Teheran a Trump non negoziamo sotto costrizione con guerrafondaio

In un mondo sempre più teso, le parole della missione iraniana presso le Nazioni Unite risuonano come un monito deciso: l’Iran non negozierà mai sotto costrizione e non accetterà accordi imposti da chi definisce sé stesso guerrafondaio. La posizione di Teheran sembra mettere in chiaro che ogni azione americana verrà affrontata con risposte adeguate, mantenendo saldo il principio della sovranità nazionale. La tensione tra Iran e USA si intensifica, e il futuro rimane incerto.

Milano, 18 giu. (LaPresse) – “L’Iran non negozia sotto costrizione, non accetterà la pace sotto costrizione e certamente non con un ex guerrafondaio”. È quanto afferma la missione iraniana presso le Nazioni Unite, rispondendo alle parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “L’Iran risponderà a qualsiasi minaccia con una contro-minaccia e a qualsiasi azione con misure reciproche”, ha aggiunto su X il ministero iraniano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Teheran a Trump, non negoziamo sotto costrizione con guerrafondaio

In questa notizia si parla di: iran - sotto - costrizione - trump

Israele colpisce l’Iran: ucciso il comandante dei Pasdaran, obiettivi nucleari sotto attacco - Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono un nuovo livello con l’attacco militare “Rising Lion”, che ha colpito infrastrutture nucleari e obiettivi strategici in Iran.

Trump: Iraniani vogliono venire alla Casa Bianca per negoziare. Iran replica: Mai chiesto - Iran replica a Trump: Mai chiesto incontro, guerrafondaio; Guerra Israele-Iran, sesto giorno | 'La battaglia ha inizio' risponde Khamenei all'ultimatum di Trump. A breve un discorso tv alla nazione; Guerra Israele-Iran, Donald Trump: Per Teheran è tardi per trattare. LIVE.

Ecco cosa ha convinto Trump contro l’Iran. La sua voglia di guerra spacca il fronte dei Maga - In campagna elettorale il tycoon aveva promesso di farla finita con i conflitti. Segnala repubblica.it

Trump valuta l'attacco all'Iran in uno dei momenti più delicati della sua presidenza - Dopo un'iniziale presa di distanza, ora il presidente americano potrebbe decidere di entrare in guerra con Teheran. Riporta ilfoglio.it