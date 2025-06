Iran | Tajani voli da Amman per italiani che vogliono lasciare Israele

In un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, la priorità è garantire la sicurezza dei cittadini italiani. Antonio Tajani annuncia con fermezza che sono in programma voli da Amman per consentire ai connazionali di lasciare Israele e tornare in Italia. Questa iniziativa, parte di un tempestivo piano di evacuazione, rappresenta un passo importante per tutelare le vite di chi si trova in zone a rischio. Per ulteriori dettagli, rivolgersi alle fonti ufficiali.

Milano, 18 giu. (LaPresse) – “Stiamo organizzando per i prossimi giorni voli commerciali da Amman al fine di permettere ai connazionali che vogliono lasciare Israele di rientrare in Italia. Per informazioni contattare l’Unità di Crisi (06-36225) e la nostra Ambasciata a Tel Aviv ( +972-54-8803940)”. È quanto fa sapere in un post su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Tajani, voli da Amman per italiani che vogliono lasciare Israele

