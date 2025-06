Iran sotto attacco Khamenei risponde a Trump | Non ci arrenderemo mai Raid israeliani su siti nucleari e università di Teheran

In un momento di grande tensione internazionale, l’Iran si prepara a rispondere con fermezza alle recenti provocazioni, tra raid israeliani e minacce statunitensi. La Guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato che il popolo iraniano non si arrenderà né alla guerra né alla pace imposta, ribadendo la determinazione a difendere la propria sovranità. Un messaggio forte che segna una pagina cruciale nello scenario geopolitico globale.

L'Iran si opporrà fermamente a qualsiasi guerra o pace imposta e non si arrenderà. Lo ha detto la Guida suprema iraniana Ali Khamenei, durante un discorso alla nazione trasmesso dalla tv di Stato. «La nazione iraniana resisterà fermamente a una guerra imposta, così come resisterà fermamente a una pace imposta. Questa nazione non si arrenderà a nessuno di fronte a un'imposizione», ha affermato come riporta l'agenzia Isna. «Gli americani dovrebbero sapere che la nazione iraniana non si arrenderà e che qualsiasi intervento militare da parte loro causerà senza dubbio danni irreparabili».