Iran ondata di missili contro Israele Teheran smentisce attacco a Khamenei

Le tensioni tra Iran e Israele continuano a scuotere la regione, con recenti accuse di attacchi missilistici e smentite ufficiali. Mentre Teheran nega qualsiasi coinvolgimento diretto in un presunto attacco contro il leader supremo Khamenei, si registra un nuovo episodio di violenza che alimenta l'incertezza. La situazione resta delicata e in evoluzione, lasciando il mondo ad attentarsi alle conseguenze di questi eventi imprevedibili.

(Adnkronos) – L'agenzia iraniana Fars smentisce "voci diffuse da media israeliani" secondo cui sarebbe stata "individuata e presa di mira la posizione" della Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei. L'agenzia, considerata vicina ai Guardiani della Rivoluzione (i Pasdaran iraniani), cita fonti ufficiali nella sua notizia rilanciata anche dalla tv satellitare al-Jazeera. Intanto, viene registrato il nuovo attacco . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

L'Iran risponde a "Rising Lion" con "True Promise 3": pioggia di missili su Israele | Almeno 7 siti di impatto a Tel Aviv, feriti lievi | Teheran: "Abbattuti due jet, catturata una pilota", ma l'Idf smentisce - La tensione tra Iran e Israele si intensifica in un clima di crescente incertezza internazionale. Dopo la risposta iraniana a Rising Lion con una pioggia di missili, la regione si trova sull'orlo di un conflitto piĂą ampio.

