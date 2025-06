Iran | Nyt Teheran potrebbe accettare un incontro con Trump

In un sorprendente sviluppo diplomatico, fonti iraniane rivelano la possibile accettazione di un incontro con Trump, un passo inatteso nel complesso scenario internazionale. Secondo il New York Times, Teheran si mostra aperta a dialoghi diretti, alimentando speranze di un avvicinamento tra le due potenze. L’eventualità di una svolta nei rapporti bilaterali apre nuovi orizzonti di pace e stabilità che potrebbero cambiare gli equilibri globali. Restiamo in attesa degli sviluppi di questa intricata partita diplomatica.

Torino, 18 giu. (LaPresse) – Un alto funzionario iraniano del ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che l’Iran accetterebbe l’offerta del presidente Trump di un incontro a breve. Lo riporta il New York Times. Nei giorni scorsi Trump aveva prospettato la possibilitĂ di un incontro con il suo inviato speciale, Steve Witkoff, o persino con il vicepresidente JD Vance. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Nyt, Teheran potrebbe accettare un incontro con Trump

In questa notizia si parla di: incontro - trump - iran - teheran

A Istanbul arrivata la delegazione russa senza Putin (e Trump) | Zelensky deciderà cosa fare dopo l'incontro con Erdogan - A Istanbul è giunta la delegazione russa, ma senza Putin. Zelensky attende di decidere le prossime mosse dopo l'incontro con Erdogan.

Trump: «Ho perso la pazienza con l’Iran, questo è l’ultimo ultimatum». E Teheran risponde: «Guerrafondaio» Il presidente svela che le autorità iraniane hanno chiesto un incontro ma dal paese islamico arriva una smentita https://www.lasicilia.it/mondo/trump-h Vai su Facebook

Trump: "La caduta del regime in Iran può accadere" | Convocata un'altra Situation Room | Aiea: "Mai detto che Teheran sta costruendo un'arma nucleare" #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #18gennaio Vai su X

Teheran: Missili ipersonici su Israele.Trump: Iraniani vogliono venire a negoziare. - Nuovo allarme in Israele per missili in arrivo dall'Iran; Trump e l'attacco all'Iran, la risposta del presidente; Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare».

Trump: “Ultimatum definitivo a Teheran”. Iran: “Guerrafondaio”. Netanyahu convoca il gabinetto di guerra - La missione iraniana presso l’Onu ha replicato alle parole di Trump secondo cui Teheran avrebbe contattato Washington chiedendo un incontro alla Casa Bianca. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Rivelazione del Wsj: "Trump ha approvato i piani d'attacco". Raid di Teheran coi missili ipersonici | La diretta - Israele bombarda siti nucleari e militari in Iran, mentre Teheran risponde con missili ipersonici e minacce agli USA. Si legge su msn.com