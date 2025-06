Iran | NetBlocks internet quasi interamente bloccato nel Paese

In Iran, il colosso digitale si è improvvisamente spento: Internet è quasi interamente bloccato, lasciando cittadini e analisti senza comunicazione online. Secondo NetBlocks, l'organizzazione di monitoraggio londinese, il blackout rappresenta un grave episodio in un contesto di crescenti tensioni militari. Questa interruzione internazionale potrebbe avere ripercussioni significative su informazioni, rapporti e reazioni globali, segnando un punto di svolta nel panorama geopolitico e digitale.

Torino, 18 giu. (LaPresse) – Secondo NetBlocks, organizzazione di monitoraggio online con sede a Londra, Internet è “quasi totalmente bloccato” in Iran. “I dati di rete in tempo reale mostrano che l’Iran è attualmente nel mezzo di un quasi totale blackout nazionale di Internet. L’incidente segue una serie di interruzioni parziali precedenti e arriva in un momento di crescenti tensioni militari con Israele dopo giorni di scambi di attacchi missilistici”, comunica NetBlocks su X. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: NetBlocks, internet quasi interamente bloccato nel Paese

