Iran necessari bombardieri americani B-2 per colpire siti sotterranei unici capaci di sganciare bombe bunker busting da 14 tonnellate

In un contesto di tensione globale, l'uso dei bombardieri americani B-2 si rivela essenziale per colpire obiettivi sotterranei altamente protetti. Con la capacitĂ di trasportare la potente bomba GBU-57 da 14 tonnellate, questi aerei rappresentano l'unica speranza per distruggere bunker e siti nucleari nascosti in profonditĂ . Israele, fronteggiando minacce di tale portata, necessita del supporto strategico degli Stati Uniti per garantire la sicurezza nazionale.

Il B-2 è infatti l'unico aereo al mondo in grado di trasportare la GBU-57, una bomba da 14 tonnellate progettata per distruggere obiettivi sotterranei ad alta protezione, come bunker e siti nucleari nascosti in profonditĂ . Israele ha bisogno del supporto americano per distruggere i siti nucle.

