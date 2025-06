Iran | ‘Mai chiesto incontro a Trump spregevoli bugie’

''L'Iran non negozia sotto costrizione, non accetterà la pace sotto costrizione, e certamente non con un guerrafondaio''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Iran: ‘Mai chiesto incontro a Trump, spregevoli bugie’

Oggi consiglio di sicurezza Onu urgente chiesto dall'Iran - In un clima di crescente tensione, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si riunisce oggi in sessione di emergenza su richiesta dell'Iran.

Donald #Trump: "L'#Iran ha chiesto di venire alla #CasaBianca". Ma #Teheran nega: "Falso" #18giugno #iltempoquotidiano #Usa #MedioOriente https://iltempo.it/esteri/2025/06/18/news/donald-trump-iran-chiesto-venire-washington-negoziati-teheran-nega-fal

Nuovo colloquio telefonico di Netanyahu con Trump, che ieri aveva chiesto la "resa incondizionata" dell'Ayatollah. Tutte le notizie di oggi in diretta #Israele #iran

Trump: Iraniani vogliono venire alla Casa Bianca per negoziare. Iran replica: Mai chiesto - E' quasi interamente bloccata la connessione a Internet in Iran. Lo riporta l'organismo britannico di sorveglianza del web; Trump e l'attacco all'Iran, la risposta del presidente; Khamenei in tv: Non ci arrenderemo mai | Trump: L'Iran chiede un incontro negli Usa | La smentita: Guerrafondaio | Da Teheran tre aerei in Oman.

Trump: "Iraniani vogliono venire alla Casa Bianca per negoziare". Iran replica: "Mai chiesto" - Trump, rivolto al leader iraniano: "Buona fortuna a Khamenei" "Gli auguro buona fortuna", ha risposto il presidente Usa Donald Trump al leader iraniano Ali Khamenei che in mattinata aveva dichiarato c ... Si legge su msn.com

Trump: “Ultimatum definitivo a Teheran”. Iran: “Guerrafondaio”. Netanyahu convoca il gabinetto di guerra - La missione iraniana presso l’Onu ha replicato alle parole di Trump secondo cui Teheran avrebbe contattato Washington chiedendo un incontro alla Casa Bianca. Secondo ilfattoquotidiano.it