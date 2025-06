Iran | Macron Israele fermi raid su obiettivi non legati a programma nucleare

In un contesto di crescente tensione in Medio Oriente, il presidente francese Emmanuel Macron fa un appello deciso a Israele: fermare immediatamente i raid su obiettivi non legati al programma nucleare iraniano. La richiesta arriva durante una riunione di sicurezza all’Eliseo, sottolineando l’urgenza di evitare escalation inutili e preservare la stabilità della regione. La diplomazia internazionale si fa sentire forte e chiara, ma la pace rimane un obiettivo sfidante.

Milano, 18 giu. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato Israele a “porre fine urgentemente” agli attacchi “non correlati al programma nucleare e missilistico balistico dell’Iran”, durante una riunione del Consiglio di difesa e sicurezza che si è tenuta all’Eliseo nel tardo pomeriggio di oggi. Lo riporta l’emittente francese Bfmtv. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Macron, Israele fermi raid su obiettivi non legati a programma nucleare

