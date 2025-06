Iran l' ultimatum definitivo di Trump Khamenei | Non ci arrenderemo

In un clima di tensione crescente, l'ultimatum di Donald Trump all'Iran scuote gli equilibri internazionali. Con la sua richiesta di resa incondizionata e l'ammissione di aver perso pazienza, il presidente americano mette sul campo una sfida senza precedenti. Tuttavia, Khamenei e il governo iraniano ribattono con fermezza, dichiarando che non si arrenderanno. La crisi si avvicina a un punto di non ritorno, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

È "l'ultimatum definitivo", quello offerto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Iran, con cui ha ammesso di "aver perso la pazienza" e per cui ha ribadito la richiesta di una "resa incodizionata". Il prossimo passo potrebbe essere un intervento diretto dell'esercito americano, anche se Trump, parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, è rimasto vago: "Non posso dirlo, nessuno sa cosa farò". Intanto, però, media americani hanno rivelato che 4 bombardieri B-2 dell'esercito degli Stati Uniti sono stati avvistati sull'isola di Diego Garcia, una base militare nell'Oceano Indiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, l'ultimatum definitivo di Trump. Khamenei: "Non ci arrenderemo"

