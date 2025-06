Iran l' arsenale | perché l' incubo sono le armi ipersoniche

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano con i recenti bombardamenti, ma il vero incubo resta l’arsenale iraniano, in particolare le armi ipersoniche. Con circa 2.000 missili ancora in possesso dei pasdaran, il rischio di escalation è elevato. La sfida per Israele è fronteggiare un nemico che dispone di sistemi sempre più avanzati e difficili da intercettare. La guerra dei cieli si trasforma: quale sarà il prossimo capitolo di questa tensione?

I bombardamenti aerei israeliani sull'Iran, giunti ieri al quarto giorno, hanno colpito anche le forze missilistiche del regime di Teheran, controllate dai militi pasdaran, ma l'arsenale degli ayatollah resta ingente e i lanci spesso soverchiano le difese ebraiche. Il consigliere per la sicurezza nazionale israeliana Tzachi Hanegbi ha reso noto che l'Iran avrebbe ancora «fra 1.500 e 2.000 missili». Il portavoce di Tsahal, le forze armate ebraiche, generale Effie Defrin, ha riferito che finora l'Iran ha lanciato «350 missili a partire da venerdì», in risposta all'offensiva israeliana, e che i caccia israeliani hanno distrutto al suolo «120 rampe di lancio, un terzo del totale», oltre a «20 missili distrutti al suolo la scorsa notte, prima che fossero lanciati».

Il timore è che gli ayatollah, prima di esaurire l’arsenale, decidano di sostituire le testate esplosive con quelle chimiche Vai su Facebook

