Iran | Khamenei resisteremo a guerra non ci arrenderemo

In un momento di tensioni crescenti, l’Iran si prepara a scrivere il suo futuro con fermezza e determinazione. La dichiarazione dell’ayatollah Khamenei ribadisce la volontà di resistere sia alla guerra che a una pace imposta, sottolineando il forte senso di sovranità del paese. Una posizione che testimonia come l’Iran non si farà piegare, mostrando al mondo che la sua volontà di autodeterminazione è più forte di qualsiasi pressione esterna.

Milano, 18 giu. (LaPresse) – “La nazione iraniana resiste fermamente a una guerra imposta, così come resisterà fermamente a una pace imposta, e questa nazione non si arrenderà a nessuno”. Lo ha affermato la Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, in un messaggio televisivo alla nazione. Lo riporta l’agenzia Irna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Khamenei, resisteremo a guerra, non ci arrenderemo

