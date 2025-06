Iran | Khamenei qualsiasi intervento Usa provocherà danni irreparabili

Nel delicato scenario geopolitico del Medio Oriente, le parole di Khamenei risuonano come un monito forte e chiaro. L’ayatollah avverte che qualsiasi intervento militare degli Stati Uniti in Iran avrebbe conseguenze devastanti, sottolineando la fermezza della nazione e la sua volontà di resistere. Una dichiarazione che evidenzia come il rispetto e la diplomazia siano strumenti fondamentali per evitare danni irreparabili e mantenere la stabilità regionale.

Milano, 18 giu. (LaPresse) – “Le persone intelligenti che conoscono l’Iran, la nazione iraniana e la sua storia non parleranno mai a questa nazione con un linguaggio minaccioso, perchĂ© la nazione iraniana non si arrenderĂ e gli americani dovrebbero sapere che qualsiasi intervento militare statunitense sarĂ senza dubbio accompagnato da danni irreparabili”. Lo ha affermato la Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, in un messaggio televisivo alla nazione. Lo riporta l’agenzia Irna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Khamenei, qualsiasi intervento Usa provocherĂ danni irreparabili

