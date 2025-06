Iran Khamenei | La battaglia ha inizio Non avremo nessuna pietà Israele | Colpiti siti di produzione di centrifughe per il programma nucleare

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: l'Iran, sotto la guida di Khamenei, dichiara l'inizio di una battaglia senza pietà contro Israele, colpendo i siti di produzione delle centrifughe nucleari. Una escalation che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e globali. La posta in gioco è alta, e il mondo osserva attentamente ogni mossa. Resta con noi per scoprire come evolverà questa intricata crisi.

In questa notizia si parla di: iran - khamenei - battaglia - inizio

Ali Khamenei: "La battaglia ha inizio", tensioni tra Iran e Israele - La tensione tra Iran e Israele raggiunge un punto critico, con Ali Khamenei che dichiara: "La battaglia ha inizio".

