Iran Khamenei | La battaglia abbia inizio

In un momento di grande tensione internazionale, la voce di Ali Khamenei risuona come un fulmine a ciel sereno. Mentre il mondo osserva con apprensione, il leader supremo iraniano si prepara a rispondere alle provocazioni di Donald Trump, promettendo che con l'aiuto di Allah, la Repubblica islamica uscirà vittoriosa. La scena è pronta: la battaglia tra le potenze si infiamma, e il destino del Medio Oriente potrebbe cambiare in un battito di ciglia.

"Con l'aiuto di Allah la Repubblica islamica trionferĂ sul regime sionista. La battaglia abbia inizio". Lontano dai riflettori e in silenzio da giorni, rinchiuso in un bunker individuato dall'intelligence israeliana e statunitense e per questo vulnerabile, irrompe sulla guerra la voce della guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei. Il leader sciita replica alle minacce del presidente americano, Donald Trump, che ha intimato a Teheran di accettare "una resa incondizionata in merito allo smantellamento del programma nucleare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, Khamenei: "La battaglia abbia inizio"

In questa notizia si parla di: battaglia - khamenei - abbia - inizio

Trump pronto a entrare in guerra, ultimatum a Teheran: «Sappiamo dove è Khamenei, arrendetevi». L'ayatollah: «La battaglia ha inizio» | Nyt: "Possibili attacchi alle basi Usa e mine nello stretto di Hormuz" - Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: Trump, con un ultimatum duro, si prepara a rispondere alle minacce di Teheran, mentre notizie di possibili attacchi alle basi americane e alle rotte nello stretto di Hormuz si fanno sempre più concrete.

«Nel nome del nobile Haidar, la battaglia ha inizio». Lo ha dichiarato la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei: «Non mostreremo alcuna pietà ai sionisti» Vai su Facebook

#NEWS - L'#Iran lancia missili ipersonici per colpire #Israele. #Khamenei: 'La battaglia ha inizio @WSJ : '#Trump non ha ancora deciso se attaccare'. #IDF : 'Colpiti i siti di produzione di centrifughe usati per il programma nucleare e di armi di #Teheran'. I #Pas Vai su X

Medio Oriente - L'Iran lancia missili ipersonici per colpire Israele. Khamenei: 'La battaglia ha inizio; L’Iran sgancia missili ipersonici, Khamenei: “La battaglia abbia inizio”; Iran, Khamenei: La battaglia ha inizio. Trionferemo sul regime sionista. La Cina evacua i suoi connazionali da Teheran.

Iran, Khamenei: "La battaglia abbia inizio" - Lontano dai riflettori e in silenzio da giorni, rinchiuso in un bunker individuato dall'intelligence israeliana e statunitense e per questo vulnerabile, irrompe sulla guerra la voce della guida ... Secondo msn.com

“La battaglia abbia inizio”: l’Iran replica alla richiesta di Trump di resa incondizionata - L'ultimatum di Donald Trump all'Iran e la replica della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei. Segnala msn.com