Iran | Katz distrutto quartiere generale Sicurezza interna regime Teheran

Il teatro di guerra si sposta nel cuore di Teheran, dove le azioni militari israeliane stanno colpendo duramente le strutture chiave del regime iraniano. Il ministro della Difesa Israel Katz ha confermato che il Quartier Generale della Sicurezza Interna è stato distrutto, segnando un ulteriore passo nella campagna di forza contro le minacce del regime. La lotta tra le nazioni si intensifica, e il futuro di questa escalation resta incerto.

Milano, 18 giu. (LaPresse) – “Il tornado continua a colpire Teheran. I jet dell’aeronautica militare hanno ormai distrutto il Quartier Generale della Sicurezza Interna del regime iraniano, il principale braccio repressivo del dittatore iraniano”. È quanto afferma in un post sul social X il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, commentando i recenti raid dell’Idf su Teheran, capitale dell’Iran. “Come promesso, continueremo a danneggiare i simboli del potere e a colpire il regime degli ayatollah ovunque”, aggiunge Katz. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Katz, distrutto quartiere generale Sicurezza interna regime Teheran

