Iran-Israele Trump e il messaggio a Khamenei | Buona fortuna – Video

Tensioni crescenti tra Iran e Israele scuotono gli scenari geopolitici, con Donald Trump che lancia un duro messaggio alla guida di Teheran. La richiesta di resa incondizionata dell'Iran da parte degli Stati Uniti si scontra con il rifiuto deciso di Khamenei, mentre la risposta di Trump lascia intuire che il clima di confronto si fa ancora più acceso. Un episodio che mette in evidenza come le potenze mondiali siano pronte a giocare il loro ruolo in questa delicata crisi.

(Adnkronos) – Donald Trump chiede la "resa incondizionata" dell'Iran nella guerra con Israele. La Guida Suprema di Teheran, l'ayatollah Ali Khamenei, respinge al mittente la richiesta del presidente degli Stati Uniti. Trump, a stretto giro, risponde con dichiarazioni laconiche: "Non si arrende? Buona fortuna, la mia pazienza è finita", dice il presidente americano rispondendo ai . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

