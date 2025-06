Iran-Israele Khamenei minaccia | Se Usa ci attaccano conseguenze irreparabili

La tensione tra Iran e Israele raggiunge nuovi livelli di allerta, con attacchi incrociati e esplosioni che scuotono il Medio Oriente. In un discorso alla TV, l’Ayatollah Khamenei avverte: “Se gli Stati Uniti ci attaccano, ci saranno conseguenze irreparabili”. La regione si avvicina a un punto di crisi insanabile, mentre il mondo osserva con apprensione. La situazione rimane estremamente volatile e le ripercussioni potrebbero essere devastanti.

