Iran-Israele ecco perché per Putin la guerra non è una cattiva notizia

Per Putin, il conflitto tra Iran e Israele rappresenta un'opportunità strategica, piuttosto che una minaccia. Nonostante l'alleanza con Teheran e le tensioni geopolitiche, questa guerra potrebbe rafforzare la posizione della Russia nel Medio Oriente, influenzando i mercati energetici e ridefinendo gli equilibri diplomatici. Ma quali sono davvero le implicazioni di questa complessa alleanza? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Per la Russia la guerra fra Iran e Israele non è una cattiva notizia, malgrado l'alleanza fra Mosca e Teheran. Non solo per il prezzo del petrolio, balzato lunedì del 10%, che potrebbe aumentare, anche se molti analisti rimangono scettici sull'andamento a lungo termine. E neanche solo per la sua uscita dall'isolamento diplomatico, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

