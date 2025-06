Iran-Israele c’è una super bomba che penetra e distrugge tutto sotto terra

In un contesto di tensione crescente tra Iran e Israele, le recenti operazioni militari hanno segnato una svolta decisiva. Dopo una settimana di intensi bombardamenti, l’arsenale iraniano è quasi totalmente inefficiente, con i site di lancio e costruzione pesantemente colpiti. La capacità di attacco di Teheran si è drasticamente ridotta, lasciando presagire un possibile punto di svolta nel conflitto. Tuttavia, la situazione rimane complessa e in continua evoluzione.

Dopo una settimana di bombardamenti da parte delle Forze IDF l'arsenale iraniano è stato reso quasi completamente inefficiente. Se il regime di Teheran dichiarava di avere almeno 2.000 missili, oggi la quantità di missili e droni lanciati verso Israele è fortemente diminuita, ed anche se il numero degli ordigni ancora disponibili dalle forze armate iraniane è imprecisato, le IDF hanno colpito la maggioranza dei siti di lancio, costruzione e stoccaggio. Arrivando anche a presidiare i canali con i quali Teheran approvvigionava e anche riforniva dallo Yemen. Ecco perché gli obiettivi degli F-35 e degli F-15 israeliani sono state le rampe di lancio e i convogli (camion e autotreni) sui quali gli armamenti più compatti vengono trasportati.

