Iran il timore di Trump | Hanno già l' atomica? Non si può escludere

Donald Trump si trova di fronte a una domanda inquietante: l'Iran avrebbe già sviluppato un'arma nucleare pronta all'uso? L'incubo di Teheran e le tensioni crescenti nel Medio Oriente spingono il Pentagono e l'intelligence americana a considerare azioni decisive. La minaccia di una possibile escalation porta il tycoon americano a valutare con attenzione le mosse future, perché una guerra nucleare cambierebbe per sempre gli equilibri di potere nella regione.

Una domanda starebbe assillando Donald Trump: ma è possibile che la bomba atomica iraniana sia già disponibile e in procinto di essere lanciata contro Israele? Sì, perché è l'incubo nucleare di Teheran ad allarmare il Pentagono e l'intelligence Usa e a motivare la possibile imminente decisione del presidente di affiancare Israele e attaccare il regime degli ayatollah. Non a caso il presidente degli Stati Uniti - riporta Italpress - non farebbe che chiedere ai vertici della sicurezza nazionale: "Possibile che abbiano anticipato talmente i tempi e abbiano assemblato in qualche modo un ordigno nucleare?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, il timore di Trump: "Hanno già l'atomica? Non si può escludere"

