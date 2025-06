Iran il messaggio di Khamenei a Israele e a Trump – Video

In un messaggio video carico di tensione, l'Ayatollah Khamenei lancia un avvertimento deciso a Israele e agli Stati Uniti: Teheran non si piegherà di fronte alle provocazioni e promette una risposta ferma. La crisi tra Iran e le potenze occidentali si fa sempre più complessa e carica di minacce, lasciando presagire uno scenario inquietante. Scopriamo insieme cosa cela questa dichiarazione e quale sarà il passo successivo.

(Adnkronos) – Israele "ha commesso un errore enorme e sarà punito. Il presidente degli Stati Uniti ci minaccia ma l'Iran non si arrenderà mai". L'Ayatollah Ali Khamenei, 86enne Guida Suprema dell'Iran, rompe il silenzio con un lungo messaggio video. Teheran, dice, colpirà Israele che ha dato inizio alla guerra. La nazione iraniana non si piegherà . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

