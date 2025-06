Iran il figlio dello scià si candida alla guida della Nazione | Khamenei ha perso il controllo

In un momento di profonda trasformazione in Iran, Rezha Ciro Pahlavi, figlio dell’ultimo scià, si prepara a rimettersi in gioco, alimentando speranze di un cambio di rotta pacifico. Con parole decise e un appello alle forze militari, rilancia la possibilità di un futuro democratico, libero dai totalitarismi. La scena politica iraniana è in fermento: il regime sta cedendo, e il mondo osserva con attenzione. La svolta è ormai alle porte, e il destino del Paese potrebbe cambiare radicalmente.

Rezha Ciro Pahlavi, figlio dell'ultimo scià, ribadisce la speranza di poter tornare nel suo Paese per guidare la transizione democratica: "Quello che accadrà è irreversibile, mettiamo fine a questo incubo. La Repubblica islamica sta per finire. Khamenei si nasconde come un topo ma ha perso il controllo. Il regime sta cadendo". Poi l'appello alle forze militari: "Il futuro è luminoso, non abbiate paura. Stabiliremo la democrazia senza sangue, senza guerra civile. Dovete stare dalla parte della gente e insieme scriveremo la storia".

