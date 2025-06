Iran il discorso di Khamenei alla nazione | Se gli Usa attaccano conseguenze irreparabili

L’ayatollah Khamenei avverte: un attacco degli USA potrebbe scatenare conseguenze irreparabili per l’Iran. La sua voce, attraverso un messaggio trasmesso dalla televisione di Stato, richiama all’unità nazionale e alla difesa dei martiri, minacciando che Israele pagherà caro ogni aggressione. In un contesto di tensione crescente, le parole della guida suprema lasciano intendere che l’Iran è pronto a reagire con determinazione, se gli Stati Uniti decidessero di intervenire.

La guida suprema dell' Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha parlato alla nazione in un messaggio trasmesso dalla televisione di Stato di Teheran. A leggerlo non è stato direttamente lui ma un presentatore. «Non dimenticheremo il sangue dei martiri e l'attacco israeliano al loro territorio. Israele ha commesso un grande errore e sarà punito », ha detto. E ancora, con riferimento alla possibilità che gli Stati Uniti scendano in campo al fianco dello Stato ebraico: «Le persone sagge che conoscono l'Iran, il suo popolo e la sua storia non si rivolgono mai a questa nazione con un linguaggio minaccioso, perché gli iraniani non sono tipi che si arrendono.