Iran | Idf conferma raid a Teheran presi di mira siti militari

In un escalation di tensione senza precedenti, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno confermato recenti raid aerei su obiettivi militari a Teheran, segnando un capitolo cruciale nelle dinamiche geopolitiche del Medio Oriente. Questa operazione, annunciata dal Times of Israel, sottolinea la crescente intensità delle tensioni tra Israele e Iran. Cosa significa tutto ciò per la stabilità regionale? Il futuro potrebbe riservare sviluppi ancora più sorprendenti.

Milano, 18 giu. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato che l’aeronautica militare sta conducendo un’ondata di attacchi contro siti militari iraniani a Teheran. Lo riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Idf conferma raid a Teheran, presi di mira siti militari

In questa notizia si parla di: siti - teheran - militari - iran

Israele lancia attacco contro l'Iran: bombardati siti nucleari e Teheran - In un capitolo di tensione senza precedenti, Israele ha lanciato un'intensa offensiva contro obiettivi nucleari in Iran, bombardando siti strategici a Teheran.

Ancora una notte di bombardamenti incrociati tra Israele e Iran. A Teheran eliminati i vertici di intelligence delle Guardie rivoluzionarie e colpiti diversi siti militari. Danneggiata lievemente l'ambasciata statunitense a Tel Aviv Vai su X

Dopo il messaggio dell'esercito israeliano agli iraniani con la richiesta di evacuazione delle aree nei pressi delle fabbriche di armi e dei siti militari, sono tantissimi i cittadini di Teheran che hanno deciso di lasciare la città . Le immagini mostrano le lunghe file di Vai su Facebook

Khamenei: L'Iran non si arrenderà mai, gli americani subiranno danni irreparabili - Esplosione a nord di Teheran, chiusa parte dell'arteria stradale; Guerra Iran-Israele in diretta, nuovi missili su Teheran e Tel Aviv, Khamenei: Non ci arrenderemo. AIEA: No prove di armi nucleari; Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice.

Israele attacca l'Iran, colpiti siti militari e nucleari. Teheran risponde con i droni - È scattato nella notte l'attacco di Israele contro diversi siti militari e nucleari iraniani. Si legge su iltempo.it

In diretta. Israele attacca l'Iran: colpiti siti nucleari, Teheran risponde con cento droni - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato che Washington non è stata coi ... Secondo msn.com