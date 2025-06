Iran fuga rocambolesca da Teheran Parla il professore italiano scappato di notte dalla città in fiamme

In un flash di coraggio e tempismo, il professore italiano Raffaele Mauriello ha vissuto una fuga da brividi attraverso le nebbie di Teheran in fiamme. Con l’intera città sotto attacco, tra bombardamenti e pericoli costanti, il suo racconto porta alla luce una fuga da romanzo, fatta di silenzi, coraggio e determinazione. Un’odissea che dimostra come anche nei momenti più bui, la speranza possa guadagnare terreno. Ecco la sua storia.

Una fuga da romanzo in piena notte. Alle spalle una Teheran sotto le bombe israeliane, molte cadute sui quartieri residenziali come le zone di Piazza Tajrish e Vali-e Asr. Un missile è caduto a pochi metri dalla residenza dell’ambasciatrice italiana, Paola Amadei, a Farmaniye provincia della capitale iraniana. Fuga rocambolesca del prof italiano da Teheran in fiamme. Raffaele Mauriello, da oltre 20 anni a Teheran, docente dell’Università ‘Allameh Tabatabai’, racconta all’ Adnkrono s i giorni “complicati” e il lungo viaggio, durato quasi 24 ore e “facilitato dall’ambasciata italiana”, che l’ha condotto in salvo in Azerbaigian insieme ad altri 28 nostri connazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Iran, fuga rocambolesca da Teheran. Parla il professore italiano scappato di notte dalla città in fiamme

In questa notizia si parla di: fuga - teheran - notte - iran

Iran, fuga da Teheran dopo il messaggio di Israele – Video - L'ombra di un possibile conflitto si allunga sulla capitale iraniana, con migliaia di cittadini in fuga dopo gli avvisi israeliani su potenziali attacchi mirati.

Ancora bombardamenti israeliani su #Teheran, popolazione in fuga. Colpite le università . Distrtutte due centrifughe per il nucleare. L'#Iran risponde con... Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, in fuga da Teheran senza rifugi: "Impreparati all'inferno" #iran Vai su X

Il prof italiano in fuga da Teheran, l'incubo di notte sotto i missili di Raffaele Mauriello: «Alcuni miei colleghi sono morti, non ci aspettavamo tutto questo; Iran, fuga rocambolesca da Teheran. Parla il professore italiano scappato di notte dalla città in fiamme; Israele-Iran, ancora esplosioni. Trump valuta entrata in guerra: Teheran si arrenda.

"Sotto le bombe a Teheran", il racconto all'Adnkronos della fuga degli italiani - Video - Raffaele Mauriello, docente da oltre 20 anni a Teheran, racconta all'Adnkronos le ore drammatiche dell’evacuazione dall'Iran, e il passaggio del confine nel buio della notte. Scrive msn.com

"La mia fuga da Teheran tra missili e ponti delle spie", il racconto del professore italiano - Video - Alle spalle una Teheran sotto le bombe israeliane, molte cadute sui quartieri residenziali come le zone di Piazza Tajrish e Vali- Segnala msn.com