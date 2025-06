Iran dichiara l’attacco di missili ipersonici contro Israele mentre Trump lancia l’ultimatum definitivo a Teheran

Tensioni ai massimi livelli nel Medio Oriente: mentre Iran dichiara di aver lanciato un attacco di missili ipersonici contro Israele, Donald Trump risponde con un ultimatum imponente a Teheran. La diplomazia internazionale si infiamma tra smentite e minacce, alimentando un clima di crisi senza precedenti. Quale sarà il futuro di questa delicata situazione? Scopriamo insieme le complesse mosse di una regione in costante fermento.

Il titolare della Casa Bianca ha sostenuto che gli iraniani avrebbero proposto di ricominciare i negoziati in terra statunitense. La missione iraniana presso l'Onu ha immediatamente smentito le parole del Capo dello Stato Usa, sostenendo che "nessun funzionario iraniano ha mai chiesto di strisciare ai cancelli della Casa Bianca". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran dichiara l’attacco di missili ipersonici contro Israele mentre Trump lancia l’ultimatum definitivo a Teheran

In questa notizia si parla di: iran - dichiara - attacco - missili

La prima sirena d'allarme in piena notte: il governo israeliano ordina di bombardare l'Iran e poi dichiara lo stato di emergenza - In un’ora buia e senza precedenti, le sirene di allarme hanno squarciato il silenzio della notte, mentre il governo israeliano ordinava bombardamenti in Iran e proclamava lo stato di emergenza.

#MedioOriente L'Iran lancia il contrattacco. Sirene d'allarme e forti boati a Tel Aviv per il lancio di missili: "Terza ondata, almeno 150", dichiara l'IDF. "Tutto il Paese sotto attacco", fa sapere Israele. Il giornalista di Axios Barak Ravid su X, citando fonti di Tel Avi Vai su Facebook

#MedioOriente L'Iran lancia il contrattacco. Sirene d'allarme e forti boati a Tel Aviv per il lancio di missili: "Almeno 100", dichiara l'IDF. "Tutto il Paese sotto attacco", fa sapere Israele Vai su X

Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare»; Israele-Iran, nuove esplosioni. Trump valuta entrata in guerra; Le notizie del 16 giugno sulla guerra tra Israele e Iran.

Fattah, il missile ipersonico iraniano: può raggiungere Tel Aviv in 400 secondi. Cos'è e perché "buca" Iron Dome - L'Iran ha annunciato questa mattina, 18 giugno, di aver lanciato missili ipersonici contro Israele. Lo riporta msn.com

Iran attacca Israele con missili ipersonici. Khamenei: "La battaglia ha inizio" - "La battaglia ha inizio", ha detto la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, mentre il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche affermava di aver ... Da msn.com