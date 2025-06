Iran chi è Kurilla | il ‘Gorilla’ a capo del Centcom che spinge per un attacco Usa

Nel cuore della strategia militare americana, spicca il nome di Michael Erik Kurilla, soprannominato 'il Gorilla'. Questo comandante del Centcom, noto per il suo temperamento deciso e una linea dura verso l’Iran, si trova al centro di tensioni crescenti che potrebbero portare a un intervento statunitense. Ma chi è davvero Kurilla e quali sono le sue reali intenzioni? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

(Adnkronos) – E' soprannominato al Pentagono 'il Gorilla', il pugnace generale Michael Erik Kurilla, il falco che sta spingendo per una forte azione militare Usa contro l'Iran. E negli ultimi giorni il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha dato al capo del Comando Centrale, responsabile per le truppe Usa in Medio Oriente, un "insolito livello . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: kurilla - gorilla - iran - capo

Iran, chi è Kurilla: il 'Gorilla' a capo del Centcom che spinge per un attacco Usa.

Iran, chi è Kurilla: il 'Gorilla' a capo del Centcom che spinge per un attacco Usa - E' soprannominato al Pentagono 'il Gorilla', il pugnace generale Michael Erik Kurilla, il falco che sta spingendo per una forte azione militare Usa contro l'Iran. Segnala msn.com

'Il capo del Centcom Michel Kurilla è in Medio Oriente' - Michael Kurilla, è arrivato in Medio Oriente mentre continuano i preparativi per un possibile attacco a Israele da parte dell'Iran. Si legge su notizie.tiscali.it