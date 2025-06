Iran attacca Israele con missili ipersonici Khamenei | La battaglia ha inizio

Una notte di tensione senza precedenti scuote il Medio Oriente, con Iran e Israele pronti a scontrarsi in una battaglia che potrebbe cambiare gli equilibri regionali. La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Khamenei, dichiara: "La battaglia ha inizio", mentre i Guardiani della rivoluzione affermano di aver lanciato missili ipersonici contro Israele in un escalation senza precedenti. L’orizzonte si infiamma, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi…

(Adnkronos) – Notte di missili tra Israele e Iran. "La battaglia ha inizio", ha detto la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, mentre il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche affermava di aver utilizzato missili ipersonici. I Guardiani della rivoluzione (pasdaran) hanno annunciato di aver lanciato missili ipersonici contro Israele nell'ultima tornata di attacchi notturni, l'11esima dall'inizio .

