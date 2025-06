Iran ambasciatore a Roma | Pronti ad accordo sul nucleare se stop attacchi

Mentre la tensione tra Iran e Israele cresce con scambi di missili e attacchi, si apre uno spiraglio di pace: l’Iran sarebbe disposto a bloccare il suo programma nucleare in cambio di un cessate il fuoco. L’ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Sabouri, sottolinea come le azioni israeliane violino la Carta delle Nazioni Unite, ma anche come una soluzione diplomatica possa riportare stabilità nella regione. La domanda ora è: sarà possibile trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti?

Mentre proseguono gli scambi di missili e attacchi tra Tel Aviv e Teheran, l’Iran è pronto a un accordo che impedisca a Teheran di avere armi nucleari se si fermano gli attacchi israeliani. L’ambasciatore in Italia, Mohammad Reza Sabouri, in un’intervista a LaPresse rimarca che “le aggressioni del regime sionista costituiscono una chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite, incluso l’articolo 2, paragrafo 4, che sancisce il divieto generale di minaccia o uso della forza nelle relazioni internazionali. La Repubblica Islamica dell’ Iran, in linea con il principio di autodifesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato e messo in atto una serie di misure. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, ambasciatore a Roma: “Pronti ad accordo sul nucleare se stop attacchi”

