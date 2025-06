Iran | ambasciatore a Onu commenti Trump su resa ostili e ingiustificati

L’ambasciatore iraniano all’ONU ha risposto con fermezza ai commenti di Donald Trump, definendoli “ostili” e “ingiustificati”. Mentre la tensione tra Iran e Stati Uniti si intensifica, la diplomazia iraniana sottolinea le misure preventive adottate per salvaguardare le proprie strutture nucleari, dimostrando che il dialogo e il rispetto dovrebbero prevalere sulle parole di guerra. La situazione rimane calda e invita a riflettere sul futuro delle relazioni internazionali.

Milano, 18 giu. (LaPresseAP) – L’ambasciatore iraniano all’Onu a Ginevra, Ali Bahreini, ha definito “ostili” e “ingiustificati” i commenti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che chiedono la “resa incondizionata” dell’Iran. Bahreini ha precisato ai giornalisti che la campagna israeliana “non è stata in grado di causare gravi danni alle nostre strutture nucleari” perché erano state prese precauzioni per proteggerle. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: ambasciatore a Onu, commenti Trump su resa ostili e ingiustificati

In questa notizia si parla di: iran - ambasciatore - commenti - trump

L'ambasciatore d'Israele in Italia Peled: "Iran progettava attacchi come 7 ottobre" - Durante un briefing a Roma sull'operazione "Rising Lion", l'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, ha svelato inquietanti piani di Teheran.

Trump intima la "resa incondizionata" all'Iran, minaccia di "uccidere Khamenei" e condivide un post dell'ambasciatore americano a Tel Aviv che cita Truman, il presidente che sganciò l'atomica sul Giappone. E' tutto vero, sta accadendo, la prima democrazia de Vai su X

Guerra Israele-Iran. Trump a Teheran: «Arrendetevi». La risposta di Khamenei: «La battaglia ha inizio» Vai su Facebook

Wsj: Trump non ha ancora deciso se attaccare Iran. Katz: tornado su Teheran, così cadono dittature - Pechino: 791 cinesi già evacuati da Iran, altri 1.000 in viaggio; Israele - Iran, la guerra in diretta | Khamenei dopo la richiesta di «resa incondizionata» di Trump: «La battaglia ha inizio». La Cina organizza la prima evacuazione di connazionali da Teheran. Katz: «È così che cadono le dittature»; Guerra Israele-Iran, Khamenei: «Battaglia ha inizio, non avremo pietà». Trump: «Arrendetevi». Il Wsj: Usa valutano attacco. Mosca: minaccia nucleare concreta.

Trump all’Iran: “Resa totale o guerra”. Mosca: “Rischio atomico” - Trump convoca il Consiglio di sicurezza nazionale sull’ingresso in guerra: “Stop al programma nucleare”. repubblica.it scrive

Trump: "L'Iran deve dialogare subito. Gli Usa in guerra? Non voglio parlarne" - Dopo la portaerei Usa Uss Nimitz, anche la Uss George Washington potrebbe essere dirottata verso l’Iran. Scrive lastampa.it