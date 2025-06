Iran 110 studenti in fuga verso l' Armenia | sono stati evacuati dall' ambasciata indiana

In un’operazione di grande precisione e coraggio, l’ambasciata indiana a Teheran ha evacuato con successo 110 studenti indiani in fuga dall’Iran, garantendo loro un passaggio sicuro in Armenia. Questa missione diplomatica testimonia ancora una volta l’impegno dell’India nel proteggere i propri cittadini all’estero. Dopo aver attraversato il confine a nord dell’Iran, gli studenti sono approdati a Yerevan, pronti a riprendere il loro cammino verso un futuro più stabile.

L'ambasciata indiana a Teheran ha evacuato in piena sicurezza 110 studenti indiani che si trovavano in Iran, facendoli entrare in Armenia dal nord dell'Iran, via terra. Lo si apprende da un comunicato del ministero degli esteri indiano. Gli studenti, dopo avere raggiunto la capitale armena, Yerevan, sotto la supervisione delle due missioni diplomatiche indiane in Iran e in Armenia sono poi partiti.

