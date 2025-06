Inzaghi | Su di me detto di tutto ne pago il prezzo La separazione? Decisa insieme all' Inter

Inzaghi riflette con sincerità sulla sua esperienza all’Inter, ammettendo di aver pagato un prezzo altissimo per i successi e le sfide affrontate. La separazione condivisa non mitiga la sua determinazione: "Se questo è stato il prezzo da pagare, lo pago volentieri". Un messaggio di forza e rispetto, che dimostra come anche nelle difficoltà si possa trovare la motivazione per andare avanti.

L'ex tecnico nerazzurro: "Se questo è stato il prezzo da pagare per questi quattro anni, lo pago volentieri. Queste critiche sono nulla".

La replica di Inzaghi: «Anche oggi ho ascoltato di tutto, come del resto è successo quando ero all'Inter. Se questo è il prezzo da pagare per questi quattro anni lo pago volentieri. È nulla in confronto al bene che ho ricevuto da tutto il mondo Inter, parlo dei tif

La replica di Inzaghi: «Anche oggi ho ascoltato di tutto, come del resto è successo quando ero all'Inter. Se questo è il prezzo da pagare per questi quattro anni lo pago volentieri. È nulla in confronto al bene che ho ricevuto da tutto il mondo Inter, parlo dei tifosi,

L'ex tecnico nerazzurro: "Se questo è stato il prezzo da pagare per questi quattro anni, lo pago volentieri. Queste critiche sono nulla"

